Prikkelvrije middag op kermis in Zevenbergen

Vorig jaar vroeg volgens Stichting Zevenement Zevenbergen een Zevenbergse waarom er niet een paar uur een prikkelvrije kermis kan worden gehouden. Toen kon dat niet meer georganiseerd worden. Maar dit jaar kan firma Jonker-Blokker uit Hippolytushoef, die de kermis organiseert, hier wel gehoor geven. De prikkelvrije kermis is donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. Die uren staat de muziek zachtjes en worden de lichten gedimd. Bovendien krijgen de bezoekers meer tijd om in en uit te stappen. Zo komt de kermis ook beschikbaar voor mensen met epilepsie of autisme, maar ook voor senioren of ADHD'ers.