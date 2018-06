'Praten over ruimere schuttijden van sluis met oog op haven in Zevenbergen'

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk wil met waterschap Brabantse Delta in gesprek over de schuttijden van de sluis Roode Vaart. Dat hebben B en W laten weten.

De schuttijden van de sluis zijn actueel nu de haven in Zevenbergen heropend wordt. Dat gebeurt om meer zoet water naar het achterland te krijgen. Ook ondernemers in de Zevenbergse binnenstad - en dan met name de horeca - zouden daar een graantje van kunnen meepikken.

Mooie dag

Maar de huidige schuttijden van de sluis Roode Vaart helpen daar niet altijd aan mee, zo constateerde VVD'er Erik van der Linden, die het college daar vragen over stelde. Zo beschreef Van der Linden 'dat gasten op bijvoorbeeld een mooie dag in mei om 18.00 uur door de sluis moeten zijn."

Om dat te redden zouden ze 's middags om vijf uur al uit het centrum van Zevenbergen moeten vertrekken.

Tijden

De tijden dat de schuttijden van de sluis beperkt zijn liggen in de periode van 1 november tot en met 30 juni. Van 1 juli tot en met 30 september wordt de sluis voor de laatste keer geschut om 22.00 uur, in de maand oktober is dit om 20.00 uur.

Uit het antwoord van het college op de brief van de VVD'er blijkt dat de gemeente wil praten over de periode van april tot en met mei. Volgens de gemeente zou het zeker meerwaarde hebben als de sluis dan tot 'in ieder geval 20.00 uur zou schutten.'

Provincie