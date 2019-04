Praktisch verkeersexamen basisscholen Moerdijk: door rood rijden betekent gezakt

Op het parkeerterrein bij sportpark Westrand is het een komen en gaan van groepen kinderen die onder begeleiding van hun juf of meester aan komen fietsen. Sommige druk en uitgelaten, het is toch wel een beetje spannend. Nadat elk kind een hesje aan heeft met duidelijk rug en borstnummer kunnen ze van start. Kinderen van BS de Hoeksteen uit Zevenbergschenhoek krijgen uitleg van vrijwilliger André Heeren.

Controle

Hij wijst erop dat het uitsteken van de arm voorafgaand aan het links of rechts afslaan belangrijk is. "Niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen. Niet in halen, dat is voor de controle posten prettiger.” Duidelijk is te zien dat hij dit klusje al langer doet. Feilloos weet hij de kinderen er uit te halen die wat zenuwachtig zijn. Met enkele bemoedigende woorden probeert hij ze gerust te stellen. "Je kunt het.”

Gijs van BS de Regenboog draagt nummer 33. Het nummer dat iedereen kent van de formule 1 auto van Max Verstappen. Voor dat hij mag vertrekken vertelt hij dat hij geoefend heeft. Hij verwacht dat het wel gaat lukken. Als hij na amper een kwartier terug is, meldt hij opgetogen: "Het was niet zo moeilijk.”

Digitaal

Coördinator Janny van de Veer legt uit dat het parkoers wat de kinderen moeten fietsen, enigszins aangepast is door de werkzaamheden op het haventracé. "Fietsen over de Zuidhaven is nu niet mogelijk, daarom rijden we nu door de Langenoordstraat. Dit jaar vullen de controleposten voor het eerst de waarderingen digitaal in. Dat scheelt veel tijd bij het nakijken.”