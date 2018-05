Prachtig gepoetste bolides en oldtimers bij gala van Markland College Zevenbergen

Daar vindt het jaarlijkse gala plaats. De examens zijn achter de rug en er kan gefeest worden. Een deel van de auto's vertrekt vanaf het parkeerterrein bij Virtus, een ander deel vanaf het gemeentehuis.

Koen, Lucas en Jeroen uit Fijnaart zitten samen met Martijn in een grote bank op de voorlader van een gigantische tractor. Otto Maris - vader van Martijn - bestuurt de New Holland 150 PK tellende kolos. ,,Ze hebben hem zelf gepoetst", roept hij nog als hij de Pastoor van Kessellaan oprijdt voor een rondrit door het centrum.

Lange colonne

Zevenbergenaar Robin Stoop heeft zijn buurman Bart gevraagd te rijden in de open zwarte Mazda sportwagen. Robin heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn examens en heeft zin in het feest. Door de lange colonne met auto's is er bij het station geen doorkomen aan. Op de Hazeldonksezandweg ontstaat een forse file. Een motoragent loodst de Bravo streekbussen door de verkeerschaos, die ontstaat omdat het uitstappen nu eenmaal tijd kost.

Bij de school waar de leerlingen ontvangen worden met applaus van de docenten, worden de foto's gemaakt. Ook de leerkrachten laten zich van hun mooiste kant zien in galajurken en strakke maatpakken. ,,We hebben geluk met het weer. Als we gisteren gefeest hadden, was iedereen met een nat pak binnen gekomen" meldt één van de docenten.

Alcoholvrije champagne

Het ene tenue is nog mooier dan het andere. Yael Kwakman uit Zevenbergen meldt voor 90 procent te weten dat ze geslaagd is voor haar VWO examen. Net als de anderen begint ze met een glas alcoholvrije champagne. Dranghekken zijn nodig om bij de achteringang honderden nieuwsgierige ouders en bekenden op afstand te houden. Als iedereen binnen de hekken is, kan er geproost worden en volgt later het diner in de school.