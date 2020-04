Populaire winkel Yachting Willemstad bestaat 40 jaar: ‘Een boot? Hebben wij geen tijd voor!’

INTERVIEWWILLEMSTAD - Watersportzaak Yachting Willemstad is in de veertig jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een vaste waarde voor booteigenaren. Eigenaren John (58) en Wilma (56) Wierckx hadden in het weekend van 28 en 29 maart een feest in gedachten. maar dat is door corona in het water gevallen. ,,We hebben geen idee waar het naartoe gaat.”

Veertig jaar Yachting Willemstad. Het had een mooie terugblik kunnen worden, maar jullie zijn nu met je gedachten waarschijnlijk veel meer bij de toekomst.

John: ,,Ja, dit had een ander verhaal moeten zijn. De start van het seizoen is in het water gevallen. Geen passanten, geen passagierschepen: allemaal verboden. Dat geeft wel een druk, natuurlijk. We zijn een gezond bedrijf, maar dit moet ook voor ons geen maanden duren...”

Wilma: ,,We zijn wel blij dat we open mogen blijven. Dan kunnen we tenminste nog íets verdienen.”

Het is nu misschien eerder de vraag of jullie zaak de vijftig gaat halen.

John: ,,Dat is te hopen. We gaan er zeker vanuit.”

Wat voor feest hadden jullie in gedachten ter ere van de 40e verjaardag?

,,Bubbels, een drankje, een hapje - niet alleen voor de watersporters, ook voor de eigen Willemstadters. We hadden het een en ander gepland, zoals demonstraties touw splitsen en speciale poetsdemonstraties. Alleen de speciale aanbiedingen zijn doorgegaan. Die zouden alleen in het weekend geldig zijn; daar hebben we maar tien dagen van gemaakt.”

Wilma en John Wierckx * Eigenaren van watersportzaak Yachting Willemstad sinds 1988. De zaak bestaat 40 jaar * Waar: Benedenkade, Willemstad * Woonplaats: Willemstad * Leeftijd: 58 (John), 56 (Wilma) * Burgerlijke staat: getrouwd, twee kinderen, kleinkinderen

Hoe hebben jullie het veertig jaar volgehouden?

John: ,,Het is leuk werk, nog steeds.. De mensen die hier komen zijn allemaal met hun hobby bezig en ze gaan blij weer weg omdat wij ze hebben kunnen helpen."

Wilma: ,,Het is ook gezellig. Je maakt gauw een praatje met elkaar. En we hebben nu al heel lang drie vrouwelijke medewerkers, met wie we een hecht team vormen.”

Laten we teruggaan naar 1980. Toen zijn jullie met de winkel begonnen. Wilma, jij komt uit Willemstad. John, jij uit Friesland. Hoe ben jij hier verzeild geraakt?

John: ,,Mijn ouders en ik hadden in Friesland een bedrijf in watersport. In 1980 zijn we met het gezin naar Willemstad verhuisd, omdat mijn ouders een nieuwe uitdaging zochten. We gingen wonen aan de Benedenkade in het pand naast het Arsenaal. In de huiskamer zijn we met het bedrijf begonnen, veertig vierkante meter. In 1988 hebben we het bedrijf volledig van mijn ouders overgenomen.”

Waren jullie de eerste watersportzaak in Willemstad?

John: ,,Nee, onze concurrent zat naast ons. Die was niet blij. Maar ja, het was het enige pand dat vrijkwam.”

Wilma: ,,Ik ben er later ingestapt. Ik werkte eerst nog door de week bij Slagerij Sep en in de weekends bij John. In 1986 ben ik helemaal overgestapt.”

John: ,,We zijn zeven dagen per week in het hoogseizoen open, van 1 april tot 1 oktober. De rest van het jaar zijn we vijf dagen per week open; tot twee jaar geleden waren we zelfs alleen op zondag dicht."

Dat is pittig. Maar dat heeft jullie ook een mooi en groot bedrijf opgeleverd, dat in de verre omtrek goed bekend staat om zijn service en assortiment. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

John: ,,We groeiden al snel uit ons jasje en zijn in 1981 verhuisd naar deze plek, ook aan de Benedenkade maar naast 't Pumpke. We gingen van 40 naar 200 vierkante meter en namen er kleding bij. In 1984 kochten we het pand ernaast en hebben we dat als kledingafdeling gemaakt. Sindsdien hebben we een groot assortiment op 400 vierkante meter.”

Veertig jaar... Goede én slechte tijden.

,,Jazeker. Vooral het eind van de jaren tachtig was een supertijd. De watersport groeide en bloeide, de economie was goed. Een slechte tijd was natuurlijk de crisis die volgde op de crash van 2008. Daartussenin hebben we tien jaar een filiaal in Steenbergen gehad.”

Waarom hebben jullie het weer van de hand gedaan?

..Omdat we begin jaren negentig in Willemstad vergaande plannen hadden om met surfwinkel Van Bellen een grote watersport- en surfwinkel aan de Lantaarndijk te beginnen. We zouden daartoe samen een stukje grond kopen, en daarom hadden we de winkel in Steenbergen verkocht. In 2004 zou de eerste schop de grond in gaan. Maar toen kwamen de projectontwikkelaars. En toen kregen we pas in 2007 te horen dat we in 2009 konden bouwen. Nee, zeiden we, nu is het klaar. Elf jaar ermee bezig zijn is ons te lang.”

Over de invulling van het gebied aan de Lantaarndijk is nog steeds veel te doen. De projectontwikkelaar wil er appartementen bouwen, tegen de wil van een aantal bewoners in. Hoe denken jullie erover?

,,Wij - en ik denk vele middenstanders - willen het ook niet. De bestemming zou recreatief zijn. Het is ook de enige plek waar iets recreatiefs moet en kan gebeuren.”

Met de kennis van nu: zouden jullie de veertig jaar weer overdoen?

Wilma: ,,Ja, ik denk het wel."

John: ,,Ik denk het ook wel. In alle bedrijfstakken heb je goede en slechte tijden. We proberen positief te blijven. Het gaat goed komen. We overleven dit ook wel weer.”

Nog één vraagje: waar ligt jullie boot?