Poppenkast Jometteke uit Zevenbergen bestaat 10 jaar: ‘Waar wij komen, is het altijd feest!’

,,Ons publiek bestaat voornamelijk uit kleuters. Zij zijn puur en eerlijk en daar genieten wij van", vertellen de dames, die allebei voormalig kleuterjuf zijn en hun leeftijd graag geheim houden. Het eerste officiële optreden tien jaar terug was bij het openingsfeest van Denkit in Zevenbergen. ,,En dat sloeg meteen aan", glundert Rijnart. Sindsdien heeft Jometteke heel veel (kinder)feestjes opgeluisterd met hun optredens van een uur. ,,Overal waar wij komen, is het feest en dat maakt deze hobby zo leuk en bijzonder", zeggen ze eensgezind. ,,Een uur is lang genoeg voor kinderen. We beginnen altijd met een poppenkastverhaal, daarna gaan we met de kinderen dansen en als laatste treedt Metty op als goochelaar."

Aan stoppen denken ze nog lang niet. ,,We gaan door zolang we kunnen en er vraag naar is." De meeste optredens zijn in de regio. ,,Maar ook internationaal", grappen ze. ,,Binnenkort zijn we in Meersel-Dreef (B), net over de grens."