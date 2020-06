Pontjes in Moerdijk gooien de trossen weer los

Onder normale omstandigheden begint het vaarseizoen voor de veerdiensten in mei. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Voor de Anna en de Lucretia betekende het uitstel.

Nog niet alle pontjes varen

Het virus staat het oppakken van de pendeldiensten voor de Waterpoortpontjes nog steeds in de weg. De Waterpoortpontjes (pendelen normaal tussen Dinteloord, Fort Sabina in Heijningen, Willemstad en Ooltgensplaat) varen voorlopig nog niet. Volgens de site van de veerdienst is dat door de coronamaatregelen niet mogelijk. Pas als die maatregelen rond de anderhalve meter onderlinge afstand worden opgeheven, gaan de Waterpoort en de Merijntje Gijzen weer varen.

De situatie rond de pontjes van Expeditie Haringvliet is complexer. ,,Wat betreft de Expeditie Haringvliet zijn we met de partnergemeenten Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Hellevoetsluis in gesprek met ondernemers om de Expeditie aangepast te kunnen laten varen'', zo laat een woordvoerster van de gemeente Moerdijk weten. ,,We kunnen nog niet definitief zeggen of en zo ja vanaf wanneer er weer gevaren wordt en hoe dit er dan uit komt te zien.'' Voorlopig zijn de schepen Linquenda en Heicondias dus buiten gebruik.