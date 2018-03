Politiek Moerdijk wil meer input van jongeren

ZEVENBERGEN - Pas aan het einde van het verkiezingsdebat in het Markland College in Zevenbergen vonden de politieke partijen elkaar: er komen geen extra windmolens meer in de gemeente Moerdijk.

In plaats daarvan willen alle partijen meer zonnepanelen op de platte daken in de gemeente.

Het verkiezingsdebat was opgezet door de school en door het jongerenwerk van Meer Moerdijk. Alle partijen deden mee, behalve de SP die te kampen had met een zieke lijsttrekker. De middag bestond uit twee delen. Eerst speeddaten met de politici en afsluitend een debat.

Ontpop

Zo zat Julia (18) uit Klundert bij haar plaatsgenoot en ChristenUnie-voorman Bert Schreuders aan tafel. Ze denkt met weemoed terug aan het festival Ontpop dat een paar keer met veel succes in Klundert is gehouden. ,,Klundert leefde voor een dag op. Dat was echt een ding", zei ze. Waarop Schreuders zei: ,,Als jullie ideeën hebben moet je ons informeren. Dan kunnen wij naar budget zoeken."

Famke (17) uit Heijningen zei het te betreuren dat er in Heijningen echt helemaal niks voor de jeugd is. ,,Ja vroeger zaten de jongeren boven in het buurthuis om te chillen. Maar dat was na twee maanden ook al weer gesloten", aldus Famke.

Volledig scherm Politiek debat Markland College Zevenbergen. © Henk den Ridder

Aan een andere tafel hield oud-Markland-leerling Bisar Çiçek (PvdA) een warm pleidooi voor meer starterswoningen en meer sociale huurwoningen. Want dan kunnen de jongens en meisjes die nu leerling zij van het Markland College na hun studietijd weer terugkomen naar Moerdijk omdat er dan betaalbare woningen voorhanden zijn.

Wiet

Tijdens het debat spraken de politici over stellingen die door de leerlingen waren bedacht. Zoals 'de gemeente moet meewerken aan de pilot voor het legaal kweken van wiet'. Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal) vertelde dat ze in Willemstad precies weet waar ze wiet moet halen. En ze toverde zo een zakje tevoorschijn.

,,Waar je ook gaat in Moerdijk, binnen drie minuten kun je het hebben", wist Joosten. ,,Maar wat zit er in? Ik heb gehoord dat er soms haarlak in zit." Danny Dingemans (VVD) zag geen enkele reden voor de gemeente om wiet te gaan kweken. ,,Maar we moeten open staan voor medicinale wiet", voegde Jack van Dorst (Onafhankelijk Moerdijk) toe.

First-voters

De belangrijkste boodschap aan de jongeren - onder wie veel first-voters - was dat ze hun wensen en ideeën kenbaar moeten maken aan de politiek. Désirée Brummans (CDA) onderstreepte dat de politiek open staat voor input van jonge mensen, zoals de jongeren van het Markland College.