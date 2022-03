Politiek Moerdijk wil extra geld uittrekken om scholen te behouden

Natuurlijk wel omkleed met allerlei voorwaarden, maar op vragen van BN DeStem over voorzieningen in kleine kernen, antwoorden zes van de acht fracties, op de één of andere manier kleine scholen financieel te willen ondersteunen. Drie fracties (Tak, SP en Schreuders) komen niet zelfstandig terug in de nieuwe raad en werden niet benaderd om mee te doen aan de vragenronde.

Mariaschool in Langeweg, op de nominatie om te fuseren, wat in de praktijk sluiting zou betekenen.

Uiteraard weten ze dat schoolsluiting in eerste instantie een beslissing van het schoolbestuur is en dat wettelijk gezien alleen de huisvesting financieel op het gemeentelijk bordje komt. Maar naar aanleiding van de voorgenomen schoolsluitingen in Heijningen en Langeweg, zeggen de meeste fracties dat de gemeente Moerdijk best de portemonnee zou kunnen trekken.

Bereid te investeren: ML, PvdA, OM, CU

Voor Moerdijk Lokaal (nu 3 zetels) is het bijvoorbeeld 'bespreekbaar om mee te betalen aan de nutsvoorzieningen’, van de PvdA (2) ‘mag en kan het open houden van scholen geld kosten, juist om voorzieningen op peil te houden’ en Onafhankelijk Moerdijk (6) zegt ‘zeker bereid te zijn om geld te investeren in kleine scholen, zolang dit betaalbaar is en langdurig perspectief biedt’.

BBM (1)'steunt initiatieven om voorzieningen te houden, mogelijk met geld’ en daarnaast mag ‘het gemeentebestuur krachtiger zijn om scholensluiting tegen te houden'. ChristenUnie (1) is voor financiële steun aan ‘individuele scholen die bijdragen aan de leefbaarheid van een kern'.

De basisschool in Zwingelspaan sloot in 2016 en wordt nu door een particulier omgeturnd tot atelier/kinderopvang.

Niet bereid: CDA, VVD

CDA (3) en VVD (5) denken er anders over: geen geld naar open houden scholen. Het is verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen naar de school in het eigen dorp te sturen. Als dat niet genoeg leerlingen meer oplevert, kan gedacht worden aan de inzet van een schoolbus.

Twijfel: D66

D66 (1), traditioneel een echte onderwijspartij, worstelt met het antwoord: financiële steun kan als het helpt het schoolbestuur te bewegen scholen open te houden. Maar: 'het bedrag moet in verhouding staan tot de opbrengst’

Ontmoetingsplek meest essentiële voorziening in elk dorp

Als het gaat om de vraag naar de meest essentiële voorziening in een kern, noemen vrijwel alle partijen een ontmoetingsplek. Liefst een gemeenschapshuis, maar een café of winkel kunnen ook als zodanig functioneren, al kan de gemeenteraad daar niet in sturen.

Verder wordt gehecht aan goede sportaccommodaties en vinden diverse fracties dat het tijd is voor slimme oplossingen voor openbaar vervoer, zoals deeltijdauto's. Volgens de VVD is het niet erg dat voorzieningen in kleine kernen in verhouding meer geld kosten dan in grote voorzieningen omdat ‘de gemeente Moerdijk dat kan betalen’.

Het meest belangrijk is dat elke kern een plek heeft waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, vinden de meeste gemeenteraadsfracties van Moerdijk.