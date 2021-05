Politie wil meer patserboten van criminelen afpakken: tips gevraagd

‘Nieuwe sportcom­plex Zevenber­gen moet bij zwembad Bosselaar komen’

4 mei ZEVENBERGEN - De nieuwe sportaccommodatie in Zevenbergen die de oude in De Borgh gaat vervangen, moet bij zwembad De Bosselaar gebouwd worden. ,,Daar is ruimte, en daarnaast is het goed voor de overlevingskansen van het zwembad op langere termijn", vindt Stadstafel-voorzitter David de Jonge.