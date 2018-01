Politie waarschuwt: Haringvlietbrug is écht dicht

Dringend advies Staats­bos­be­heer: 'Mijd de bossen in West-Brabant!'

19 januari WEST-BRABANT - Door de storm van donderdag is het momenteel heel gevaarlijk om het bos in te gaan. Staatsbosbeheer raadt mensen met klem af om nu de bossen te bezoeken. Honderden bomen in de West-Brabantse bossen hebben de storm van gisterochtend niet overleefd. Staatsbosbeheer verwacht nog dagen bezig te zijn met opruimwerkzaamheden.