Politie-uniformen gestolen uit stomerij Zevenbergen, politie is bang voor misbruik

Rond kwart voor vier uur gingen agenten af op een inbraakalarm in de stomerij. In eerste instantie leek het om een vals alarm te gaan. Kort daarop ontdekte een medewerker van de stomerij dat onderdelen van politie-uniformen weggenomen waren.

Inmiddels heeft de recherche een uitgebreid sporenonderzoek gedaan in het pand. Ook worden mensen in de buurt benaderd of zij iets bijzonders hebben gezien of gehoord. De politie onderstreept dat het van groot belang is dat de gestolen politie-uniformen worden gevonden om te voorkomen dat criminelen deze gebruiken.