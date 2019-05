Politie pakt drugsschip Moerdijk van eigenaar af, ook al is nog niet duidelijk wie dat is

Drugsboot Moerdijk: komen de Mexicaanse kartels nu naar Brabant?

20:30 MOERDIJK - Hebben de beruchte drugskartels uit Mexico vaste voet aan de grond gekregen in Brabant, met alle gevolgen van dien? Of is het toeval dat drie van de vier aangehouden verdachten van de crystal meth-boot in Moerdijk uit dit door extreem drugsgeweld geteisterde land komen?