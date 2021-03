Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in auto in Willemstad

Buurtsuper Moerdijk gered: ‘Blij dat we er nog zitten’

2 maart MOERDIJK - Dubbel goed nieuws over Het Winkelmandje, de enige supermarktvoorziening in het dorp Moerdijk: het blijft bestaan én het gaat, zoals het er nu uitziet, verhuizen naar de Steenweg in het dorpshart.