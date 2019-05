Politie neemt jachtgeweren van klimaatboer Piet in beslag: ‘Maar een hooivork mag ik wél hebben’

POLL Zeshonderd hectare aan zware industrie in het Moerdijkse buitenge­bied? Gewoon misdadig!

13:01 MOERDIJK - De zware industrie is van de baan. En of het Logistiek Park Moerdijk (LPM) wel van de grond komt, is nog de vraag. Al twintig jaar weet Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) bedrijvigheid uit de oksel van de A16/A17 te weren. Drie mannen van het eerste uur over ludieke acties, het ‘omkopen’ van een compleet dorp en onbetrouwbare politiek.