‘Politie loopt in Zevenbergen achter feiten aan’

Hij had het Moerdijkse college van B en W gevraagd om inlichtingen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit vanwege de aanzienlijke hoeveelheid signalen die hij had gekregen van mensen die klaagden over overlast van jongeren bij hen in de buurt.

‘Nee, dit klopt niet’

Hij vroeg daarbij speciale aandacht voor de vraag of het klopt dat er wel een plan van aanpak voor ondermijning van de buitengebieden is, maar niet voor de woonkernen in de gemeente Moerdijk. Het antwoord kreeg hij onlangs: ‘Nee, dit klopt niet’, gevolgd door een citaat uit het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Quote De hele organisa­tie van instanties die eraan werken is één grote black box’ Peter Geleijns, Raadslid Onafhankelijk Moerdijk (OM), Zevenbergen

,,Heel formeel. Er valt niets op af te dingen", aldus het raadslid. ,,Er zal heus onderzoek gaande zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar waarvoor wij pleiten, gebeurt niet. Er wordt niets geïnformeerd richting burgers. De hele organisatie van instanties die eraan werken is één grote black box.”

Wisselwerking is er niet

Ook dat is ergens begrijpelijk, constateert hij. ,,Maar er is best een grote groep die wil meedenken. De wisselwerking die wij als burgers zo graag zouden willen, is er gewoon niet.”