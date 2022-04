Politie deelt 42 boetes uit voor mobieltje achter het stuur bij Zevenbergschen Hoek

Inzet MONOcam

Vanaf eind 2021 is de politie begonnen met het inzetten van de MONOcam. Dat is een slimme camera die kan herkennen of je als automobilist een apparaat in de hand hebt. De mobiele camera is grotendeels door de politie zelf ontwikkeld, staat op een driepoot en kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden neergezet. Software in de camera ‘herkent’ of bestuurders een apparaat vasthouden.