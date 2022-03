Polderchallenge Standdaarbuiten maakt comeback na stille coronajaren: ‘Iedereen nog vol enthousiasme’

Polderchal­len­ge terug naar één dag: ‘Beter voor grote groep vrijwilli­gers’

STANDDAARBUITEN - Of de Polderchallenge in Standdaarbuiten in september door kan gaan? Dat is koffiedik kijken, want het zijn onzekere tijden. ,,We beginnen in ieder geval met de inschrijving en dan hakken we later de knoop door”, zegt Hans Raaijmakers van de organiserende stichting.

27 maart