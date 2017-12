Poging Burger Belangen Moerdijk om gestrande winterschoolbus vlot te trekken

Fractievoorzitter Wim de Pijper dient donderdagavond in de Moerdijkse raadsvergadering een motie in om het op voorhand gestrande project vlot te trekken.

Fietsroute

De schoolbus had van 11 december tot en met april moeten rijden, maar stierf dus een vroege dood omdat te weinig ouders een abonnementen kochten. Dan als gemeente zelf het project maar over de streep trekken, is de oproep van BBM. De fractie wijst er op dat de bus in de donkere maanden een alternatief moet bieden voor de gevaarlijke verkeerssituatie op de huidige fietsroute via de drukke Molendijk, Markdijk en Huizersdijk. Van maatregelen zoals extra verlichting is het daar onder meer vanwege de hoge kosten nog niet gekomen.