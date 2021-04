Plots kan paasmarkt in Helwijk niet doorgaan: ‘Komt ineens zo’n boa binnenstormen die het afblaast’

Dijkbewo­ners Standdaar­bui­ten vrezen bouwver­keer hoogspan­nings­lijn: ‘Beter vooraf goed regelen’

24 maart STANDDAARBUITEN - Zware trekkers en vrachtwagens zorgen nu al voor veel overlast op de Oudendijk, Sluissedijk en Kreekdijk in Standdaarbuiten. Deze wegen kunnen het bouwverkeer voor de nieuwe hoogspanningslijn (380kV) er volgens bewoners straks echt niet bij hebben. ,,Alles in huis trilt”, zegt Adrie Beuzenberg. ,,We zitten met scheuren in onze woningen”, voegt Harry de Rond daar aan toe.