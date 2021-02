Pleidooi voor invloed raad op woningtoewijzing

,,Nog steeds zijn er te veel inwoners die geen sociale huurwoningen toegewezen krijgen die past bij hun behoeften", schrijft hij in een brief aan het college van B en W. Het gaat volgens hem om ‘tientallen gevallen'. ,,Wij krijgen als politieke fractie voortdurend signalen, bijvoorbeeld van ouderen die kleiner willen gaan wonen of een aangepaste woning moeten hebben vanwege een beperking.”

‘Gemeenten Binnenmaas en Zuidplas kunnen als voorbeeld dienen’

Het probleem is volgens Lems eenvoudig op te lossen door een verordening op te stellen waarin wordt vastgelegd hoe gemeenteraad en college van B en W kunnen meebeslissen over toewijzing. Er moet dan wel sprake zijn van schaarste aan goedkope huurwoningen, weet Lems. ,,Bij schaarste kan een gemeente in de helft van de gevallen voorrang geven aan mensen met een economische binding, de helft daarvan zou met voorrang naar lokale woningzoekenden kunnen gaan.”

Woningcorporatie Woonkwartier is geen voorstander van een huisvestingsverordening omdat het ‘geen oplossing is voor de toenemende druk op de woningmarkt’. ,,We zijn hierover in overleg met de gemeente", laat woordvoerder Fabian de Rond weten. ,,Maar we vinden het recht op vrije vestiging bij zowel koop- als huur in Nederland een groot goed. We hanteren de regels van het passend toewijzen volgens de Huisvestingswet.”