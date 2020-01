Planten krijgen tweede leven bij plantenasiel Een Nieuwe Stek in Fijnaart

FIJNAART - Een kamerplant om wat voor reden dan ook weggooien? Als het aan Sabrina Jansen (32) uit Fijnaart ligt, is dat niet meer nodig. Samen met haar zoon Alex (9) is ze plantenasiel ‘Een Nieuwe Stek’ begonnen. De planten worden opgelapt en voor een klein bedrag ter adoptie aangeboden. ,,Weggooien is zonde, het zijn levende dingen.”

Alle kamerplanten zijn welkom in het plantenasiel. Een paar dagen geleden lanceerden ze de Facebookpagina van Een Nieuwe Stek en inmiddels zijn er al 40 planten die een nieuw onderkomen vonden bij de familie Jansen. ,,Er zijn zoveel redenen waarom iemand een plant wegdoet. Zo verhuisde er iemand en had de vorige bewoner de planten laten staan. De nieuwe bewonder wilde ze niet hebben. Ook kunnen planten soms veel groter worden dan verwacht, dan passen ze niet meer in de woonkamer. Orchideeën krijg ik ook veel. Veel mensen denken dat het klaar is als ze uitgebloeid zijn, maar met tijd en energie kun je elke orchidee nog wel een keer in bloei krijgen”, legt ze uit.

Planten die bij Een Nieuwe Stek belanden, zijn niet altijd in een goede conditie. Sabrina lapt ze weer op. ,,Ik heb groene vingers en ook veel geduld, daar kom je ver mee. Ik heb een agrarische opleiding gedaan. Daar heb ik nooit meer wat mee gedaan, maar het bleef kriebelen”

Plantenstekjes ruilen

Het idee deed Sabrina op in een Facebookgroep waarin mensen plantenstekjes met elkaar ruilen. ,,Ik zag dat iemand een plantenasiel was gestart. Ik vertelde daarover aan mijn man, toen Alex zei dat hij dat een leuk idee vond en dat hij graag zou meehelpen. Ik had geen idee dat hij van planten hield. Hij wil nu echt overal mee helpen. Als hij uit school komt, helpt hij met water geven en stekjes maken. Het is hartstikke leuk om samen te werken met hem”, vertelt ze. ,,Dat ondernemende in hem wil ik graag stimuleren. Daarnaast is hij ook ontzettend zorgzaam.”

‘Het zijn levende dingen’

Planten weggooien is gewoon hartstikke zonde, vindt ze. ,,Het zijn levende dingen. Het is een stuk natuur en de natuur hoor je in stand te houden.”

Gebrachte planten worden, nadat ze indien nodig opgelapt zijn, ter adoptie aangeboden. ,,We vragen een klein bedrag zodat we grond en andere benodigdheden kunnen aanschaffen. Momenteel hebben we zo’n 40 planten staan, er zitten ook kleintjes bij. Ze staan in de speelkamer en in de woonkamer. Het huis is groot zat en we hebben voldoende ramen met genoeglichtinval. Binnenkort krijg ik er eentje van anderhalve meter hoog, die kan er gelukkig ook nog bij.”

Open dag?

Ook de planten die ze van haar eigen exemplaren stekt, kunnen gekocht worden. De asieleigenaar is verbaasd over het aantal aanmeldingen in zo’n korte tijd. ,,Er blijkt toch behoefte aan te zijn. Ik hoop binnenkort een open dag te kunnen organiseren waar we mensen laten zien wat we doen en wat de mogelijkheden zijn.”