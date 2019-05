Plannen voor grote truckparking bij Moerdijk vallen in goede aarde in Bergen op Zoom en Roosendaal

Veel interesse tijdens informatie­markt over nieuwbouw panden in Zevenber­gen

7 mei ZEVENBERGEN - "Garanties zijn er niet, maar de kans is groot dat er een Kruidvat komt in één van de nieuwe panden aan de Molenstraat in Zevenbergen", vertelt Arie de Vos van projectontwikkelaar Synchroon dinsdagavond tijdens de informatiemarkt in de Moerdijkzaal op het gemeentehuis, over het gebied Markt, Doelstraat en Molenstraat.