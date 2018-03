Plannen doorgaande route Den Hoek toegelicht

De herinrichting is het sluitstuk van wat officieel heet de 'Leefbaarheidsimpuls voor Zevenbergschen Hoek'. Jarenlang is het dorp geplaagd door sluipverkeer dat de A16 of de A17 wil vermijden. De 'leefbaarheidsimpuls' moest daar een einde aan maken.

Spitsuur

Het definitief ontwerp was in september al klaar. Het werk is gegund aan Kroeze Infra BV en dat bedrijf is ook op de inloopdag aanwezig om het werk toe te lichten. Ook waterleidingbedrijf Brabant Water en netwerkbeheerder Enexis vertellen over hun werk in Den Hoek.