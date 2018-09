Plan voor woningen aan Huizersdijk in Zevenbergen uit ijskast

MOERDIJK - Er zit weer schot in het plan om een kleine honderd huizen te bouwen aan de Huizersdijk langs de Roode Vaart in Zevenbergen. De gemeente Moerdijk en projectontwikkelaar Van Wanrooij uit Geffen verwachten dit najaar een akkoord te bereiken.

,,We zijn met de gemeente in gesprek. Zodra er een overeenkomst is, kunnen we van start gaan'', meldt commercieel projectontwikkelaar Frank Kremer van Van Wanrooij. Dan zou ook de daartoe boogde aankoop van de grond, nu nog eigendom van Zeeland Vastgoed, rond moeten zijn. ,,Wij gaan ervan uit dat dat eind van dit jaar is gebeurd'', aldus Kremer.

De Moerdijkse wethouder Désirée Brummans bevestigt dit: ,,We zijn in gesprek over de locatieontwikkelingsovereenkomst. We verwachten dat er eind dit jaar meer duidelijkheid is.''

Lange geschiedenis

De plannen rond de Huizersdijk kennen een lange voorgeschiedenis. Het Project Kop Roode Vaart dateert al uit de jaren negentig. Het gaat om de invulling van het 'verrommelde en verwaarloosde gebied' langs het water achter het kantoor van woningcorporatie Woonkwartier.

Aan weerszijden van de Roode Vaart staan intussen enkele villa's; daarna kwam het project stil te liggen.

Oorspronkelijk zouden er tweehonderd huizen komen en zouden alle bedrijven langs de Huizersdijk moeten verkassen. Daartegen maakten ondernemers aan de Huizersdijk bezwaar. De Raad van State stak er na een lange juridische procedure een stokje voor. Het plan belandde in de ijskast en in 2011 zette de gemeenteraad er een streep doorheen.

Later werd het plan aangepast door het aantal woningen van 200 naar 95 te verlagen. Inmiddels zegt projectontwikkelaar Kremer dat Van Wanrooij niet al die woningen gaat bouwen. ,,Wij ontwikkelen alleen aan de zuidzijde. Dat zijn er zeker geen 95.'' Over de ontwikkeling van de noordzijde is nog niets bekend.

Woningplan

In de gemeente Moerdijk mogen tot 2025 nog 1.860 woningen worden gebouwd. Het betreft 1.035 woningen volgens het normale bouwprogramma, dat voorziet in de opvang van de bevolkingsgroei.

Daarnaast mogen nog 826 woningen extra worden gebouwd, omdat de gemeente Moerdijk meewerkt aan de aanleg van Logistiek Park Moerdijk (LPM).