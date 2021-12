Plan voor 20 woningen ín en vóór Den Hoek: ‘De enige reactie tot nu toe is: kan ik er gaan wonen?’

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het eigen, voormalige bedrijfspand omtoveren tot een complex van veertien seniorenappartementen en zes starterswoningen. Dat is wat projectontwikkelaar Zwaluwe aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek doet.

Nadat Zwaluwe in 2016 de oude bedrijfslocatie inwisselde voor een stek aan de Thijssenweg in Hooge Zwaluwe is nagedacht over de herontwikkeling van het pand in Zevenbergschen Hoek. Waar het er vorig jaar nog op uit leek te draaien dat er (naast de appartementen) vier starterswoningen zouden worden gebouwd, zijn dat er in de nieuwste plannen zes geworden.

De wens om die twee ‘extra’ woningen te bouwen, is halverwege de ontwerpfase ontstaan, legt Gerard van Beek, directeur projectontwikkeling, uit. ,,In de uitwerking bleek dat er meer ruimte was. In die fase waren de appartementen nog wat groter en daarmee ook wat duurder. Het moment kwam dat we ons afvroegen of we wel voor de mensen uit Zevenbergschen Hoek aan het bouwen waren of voor mensen van buitenaf met een dikke portemonnee.”

Lokaal

Dat Zwaluwe het zo belangrijk vindt om betaalbare huizen te bouwen voor de mensen uit Den Hoek zelf komt doordat de ontwikkelaar een lokaal gebonden bedrijf is, aldus Van Beek. ,,We hebben een relatief klein werkgebied. Veel mensen die bij ons werken komen uit de omgeving. Natuurlijk, onderaan de streep moeten we geld verdienen. Maar we proberen dichtbij de lokale bevolking te blijven en wat toe te voegen aan onze maatschappelijke invulling.”

Quote We vroegen ons af of we wel voor de mensen uit Zevenberg­schen Hoek aan het bouwen waren of voor mensen met een dikke portemon­nee van buitenaf Gerard van Beek, Directeur projectontwikkeling bij Zwaluwe

Volledig scherm Zwaluwe hoopt dat de nieuwe appartementen aan de Olavstraat er eind 2023 staan. © Zwaluwe Ontwikkeling

Van Beek weet haast zeker dat de appartementen en starterswoningen in no time verkocht zullen worden als ze er eenmaal staan. Nu al zijn er zeker vijftien geïnteresseerden, vertelt hij.

Weerstand

Zwaluwe zal de nieuwbouwplannen dinsdagavond bij een online bijeenkomst toelichten voor geïnteresseerden en omwonenden. Hij verwacht geen weerstand tegen de bouw, waarmee Zwaluwe de tweede helft van 2022 hoopt te beginnen. ,,De enige reactie tot nu toe is: kan ik er gaan wonen?”