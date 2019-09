Plan Suikerentrepot aangepast: 46 woningen

VIDEO De Schuur in Zevenber­gen nog niet aan kant: theatersei­zoen begint een weekje later

12 september ZEVENBERGEN - Opgeknapt en wel had theater De Schuur in Zevenbergen dit weekend aan het nieuwe seizoen moeten beginnen. Maar de boel is nog niet helemaal aan kant, dus wordt het een weekje later. ,,We trappen volgende week zaterdag af met een tribute aan ABBA. Voor een uitverkocht huis”, zegt Henk Hendrikx.