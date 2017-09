Plan Klundert: een randweg tussen boerderij en kuikens

Volgens het college van B en W hebben gesprekken met direct belanghebbenden en de klankbordgroep tot nieuwe inzichten en argumenten geleid.

Piet den Engelse wil nog niet inhoudelijk reageren op de nieuwe inzichten van het college. ,,Het verkeert allemaal in nog zo'n pril stadium. Ik kan er weinig van zeggen", zegt de agrarisch ondernemer. Hij is al een jaar met de gemeente in gesprek over de randweg. Alle varianten lopen voor een groot deel over zijn grondgebied.

De boer ziet wel een andere oplossing voor de verkeersoverlast die een aantal Klundertenaren in het centrum ervaart. ,,Bij de laatste rotonde naar Klundert staat een bord 'Verboden voor vrachtwagens, uitgezonderd bestemmingsverkeer'. Laat ze daar eens op handhaven. Net als bij Zevenbergschen Hoek."

Maar de beste oplossing is volgens Piet den Engelse nog steeds 'geen randweg'.

Ravelijn

In april 2015 koos de gemeenteraad voor het zogeheten A3-tracé. Dat loopt van het Ravelijn, achter de kuikenstallen langs naar de Zevenbergseweg. In deze opzet heeft de gemeente met drie grondeigenaren te maken. Toen ging de gemeente er nog vanuit dat er in september 2015 een besluit kon worden genomen.

Maar al snel was er sprake van vertraging. In november 2016 werd voor het eerst van een mogelijk nieuw tracé gesproken. In februari van dit jaar gaf het college door dat een besluit over de randweg aan de zuidkant van Klundert pas na de zomer zal worden genomen.

Provincie

Hoe het college tot de nieuwe inzichten is gekomen staat niet in de brief aan de gemeenteraad. Wel staat er dat het nieuwe alternatief A4 alleen door kan gaan als de gronden, de woning en de stallen van Den Engelse voor een zodanige prijs kunnen worden aangekocht, dat het hele project niet duurder wordt dan de A3-variant.