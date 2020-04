Plan: basisschool De Cocon in 2021 dicht, dus ook geen openbaar onderwijs meer in Klundert

Veeken geeft de strijd nog niet op

Aan de kwaliteit van de school ligt het niet

De Cocon heeft er in zijn ogen de afgelopen twaalf jaar alles aan gedaan om een aantrekkelijke school te zijn. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het in elk geval niet, dat het leerlingenaantal in vergelijking met dat van de scholen op katholieke en protestantse grondslag zo laag is. ,,De laatste twee bezoeken van de onderwijsinspectie waren positief.”

Verzuiling zou grote rol spelen

Voor wethouder Eef Schoneveld was het nieuws over de opheffing van de Cocon in zekere zin wél een verrassing. ,,Ik was not amused. Er waren natuurlijk allang zorgen over het leerlingenaantal, maar over opheffing is nooit gesproken. En drie weken geleden heeft het college nog besloten dat het schoolplein vergroend wordt. Dat was natuurlijk niet gedaan als we hiervan hadden geweten.”