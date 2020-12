Plan: 23 appartementen op dansvloer Koevoet in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Op de plek aan de Van Aerschotstraat in Zevenbergen waar sinds 1990 duizenden voetjes van de vloer zijn gesprongen, Dancemasters Koevoet, rijst naar alle waarschijnlijkheid over enkele jaren een appartementencomplex van 23 eenheden.

Het plan is nog in de allerprilste fase, dat wil zeggen dat de gemeente Moerdijk kennis heeft genomen van het principeverzoek voor woningbouwontwikkeling en deze week besloten heeft medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan. Architectenbureau Quadrant in Zevenbergen en projectontwikkelaar Fairway in Sprang-Capelle zijn bij het plan betrokken.

Maar meer is er op dit moment nog niet bekend, bevestigen de partijen. Er moeten nog veel stappen ondernomen worden voor het plan concreet wordt, zoals een omgevingsdialoog met de buurt.

Heel transparant

Initiatiefnemer Tien Koevoet (55), die op het bewuste perceel zijn dansschool van 500 vierkante meter en zijn woning heeft staan, heeft gisteravond inderhaast zijn leerlingen ingelicht; iets wat hij eigenlijk later deze maand had willen doen. ,,Ik ben altijd heel transparant. Het zou niet goed zijn als zij het nieuws vernemen via de krant.”

Volledig scherm Een show van Dancemasters Tien Koevoets met dansende bijtjes, in 2015. © Marcel Otterspeer

Quote Nigel gaat mij opvolgen. Ik krijg al een brok in mijn keel als ik het erover heb Tien Koevoet, Dansmasters Koevoet, Zevenbergen

Eigenlijk, bekent hij, doet 't hem meer dat hij met zijn zoon Nigel heeft afgesproken dat deze binnen één of twee jaar het stokje zal overnemen. ,,Ik krijg al een brok in de keel als ik het erover heb. Ik ben zó trots op hem.”

Want dat de dansschool doorgaat, is zeker. ,,Alleen is het nog te vroeg om te vertellen waar dat precies in Zevenbergen zal zijn. Maar ik wil wel een locatie voor Nigel die voor hem beter geschikt is: kleiner en met de voorzieningen van deze tijd. Dat is ook de reden dat ik dit plan heb opgepakt.”

Drie of vier hoog, niet onder de 2 ton

Over de appartementen is ook nog niet veel meer te melden, zegt senior adviseur Frans van Unnik van Quadrant Architecten. ,,Ze worden drie of vier hoog, en de prijs zal zeker niet onder de 2 ton uitvallen; dat kan gewoon niet in deze tijd.”

‘Mooie eigentijdse invulling’

Wethouder Désirée Brummans zegt het enerzijds jammer te vinden dat de dansschool op termijn weggaat. ,,Maar dit kan wel een mooie eigentijdse invulling van het gebied betekenen met appartementen waar veel vraag naar is.”

Quote Nu gaat het denkwerk pas beginnen Alexander Hoefnagel, Projectontwikkelaar Fairway

Projectontwikkelaar Alexander Hoefnagel benadrukt de premature fase van het project. ,,Nu gaat het denkwerk pas beginnen. De omgevingsdialoog bijvoorbeeld moeten we nog in gang zetten. De hele voorbereidingsfase zal zeker een jaar in beslag nemen.”

Volledig scherm Dancemasters Koevoets: de dansschool zit al sinds 1990 op de Van Aerschotstraat, maar zoekt een andere plek op in Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen