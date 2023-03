Plan: 120.000 euro voor terreinen waar Moerdijkse honden kunnen rennen

Daarmee hoopt de gemeente de overlast van honden te voorkomen en tegelijkertijd hondenbezitters meer gelegenheid te geven hun huisdier te laten rennen.

Er wordt al een paar jaar over de losloopterreinen gesproken omdat hondenbezitters aandrongen op verbetering. Uit overleg met de stads- en dorpstafels is intussen gebleken dat de behoefte aan dit soort afgesloten gebieden voor honden groot is. Zo komen er in de loop van dit jaar nieuwe losloopterreinen aan de Schansweg in Klundert en bij De Wieken in Standdaarbuiten. Dat kost zo'n 38.000 euro.

Hek, verlichting en infobord

Zo'n 80.000 euro is nodig om de bestaande losloopterreinen op te knappen, dat wil zeggen van hekken, verlichting en informatieborden te voorzien. Het gaat dan om Fendertsbos, Van Heemstralaan en Ijsbaan in Fijnaart en Oudemolen, de Prins Hendrikstraat in Helwijk, het Polanenpark in Klundert, de Repelweg in Noordhoek en De Westrand en De Knip in Zevenbergen.

Inspraak

Maar eerst moet de gemeenteraad nog over de plannen praten en dat gebeurt voor de eerste keer donderdag 16 maart. Vervolgens worden de plannen nog voorgelegd aan de mensen die vlakbij de hondenlosloopterreinen wonen.

Hondenbeleid blijft gelijk

Het hondenbeleid wordt overigens niet aangepast. Binnen de bebouwde kom van Moerdijk moeten honden altijd aan de lijn lopen (behalve op de losloopterreinen dus). Ze mogen overal worden uitgelaten behalve op plekken waar een verbodsbord staat zoals bij scholen en speelplekken.

Hondendrollen moeten altijd en overal worden opgeruimd, met speciale poepzakjes of met eigen ruimmiddelen. De hondenpoep moet in de oranje afvalbakken of thuis bij het restafval.

Op informatieborden die bij de losloopterreinen worden geplaatst, komt uitleg over het hondenbeleid van de gemeente Moerdijk. Tijdens de besprekingen met de dorps- en stadstafel werd soms ook gevraagd om speeltoestellen, overkappingen en boxen voor speelgoedopslag. Dat past volgens het college van B en W allemaal niet binnen het hondenbeleid.

Tegen eenzaamheid

Als voordelen van de hondenlosloopterreinen noemen B en W niet alleen de lichaamsbeweging voor de viervoeters, maar ook het bestrijden van eenzaamheid van hondenbezitters. Het uitlaten van de hond wordt gezien als een contactmoment. Bovendien zorgen hondenbezitters voor extra sociale controle op straat.

Eén op de vier tot vijf huishoudens in Nederland heeft een hond. Moerdijk telt zo'n 16.500 huishoudens en dat betekent dat er in de gemeente tussen de 3.300 en 4.125 honden zijn.

Volledig scherm Overal in Moerdijk moeten honden worden aangelijnd. © Martin Sharrott Fotografie