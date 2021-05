Piet van de Erve: boerenzoon, makelaar en ontwikkelaar in Willemstad: ‘Ik doe het ook voor de bewoners’

Verhalen over grootste Willemstad­ters gebundeld

9 mei WILLEMSTAD - De serie verhalen van Bert Tuk, die elf jaar geleden in aanloop naar de verkiezing van de Grootste Willemstadter in weekblad De Ster verschenen, is gebundeld tot een boek. “We willen zo het aantal mensen dat kennis maakt met Willemstadters zo groot mogelijk maken.”