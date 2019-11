Pick-up belandt in water na slippartij op A59 bij Langeweg

COLUMN Hoera, een penning voor wethouders! En die hand staat heus niet symbool voor graaien...

20:00 Fantastisch nieuws voor alle wethouders in Nederland: ze krijgen een eigen herkenningsteken. Eindelijk! Want wie de burgemeester is, snapt iedereen meteen door die dikke ketting rond zijn of haar nek. Maar hoe zie je nu of iemand wethouder is?