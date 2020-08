Pauline naait mondkapjes: ‘Met de opbrengst maken we andere mensen blij’

Joosten vertelt dat ze al voor de lockdown op het idee kwam om mondkapjes te gaan maken. ,,In januari had ik een doos van 50 wegwerpmondkapjes gekocht voor privégebruik. Toen later kapjes in het openbaar vervoer verplicht werden, ben ik eens gaan rekenen wat dat voor ons grote gezin zou gaan kosten. Zeker toen ik extra kapjes wilde bestellen en hoorde dat ze inmiddels vijf keer zo duur waren geworden. Mijn dochter Jolijn van 13 heeft toen de eerste gemaakt. Ze liet dat aan vriendinnen zien. Daarop kwamen al snel flink wat reacties."

Honderden mondkapjes gemaakt

Quote Vorige week hebben we met de opbrengst mensen blij kunnen maken met een fruitbox Pauline Joosten Inmiddels heeft ze er op een geleende naaimachine samen met vriendin Hadewych van Oers al enkele honderden mondkapjes gemaakt. ,,Vorige week hebben we met de opbrengst mensen blij kunnen maken met een fruitbox of een bosje bloemen en voor komende donderdag hebben we IJssalon 'Bij Betsie' gevraagd vers schepijs uit te delen bij de bewoners van het Steunpunt hier in Willemstad. Ook komt er een traktatie voor de bezoekers van de Huiskamer in Zevenbergen."

Van alle kanten krijgen ze stoffen met bijzondere printjes aangeboden, waardoor er inmiddels 26 verschillende kapjes te koop zijn. ,,Het enige dat we kopen is het elastiek. Volgens mij is er in heel Moerdijk geen elastiek meer te vinden. We staan open voor ideeën waar we mensen in de gemeente Moerdijk met een klein gebaar kunnen ondersteunen."

Mondkapje nodig?

Wie een mondkapje van Pauline wil hebben kan dat ophalen in Willemstad aan het Sint Catharinadal 4 (3 voor een tientje of 3,50 euro per stuk). Wie er een via Hadewych wil bestellen stuurt haar een berichtje via Messenger.