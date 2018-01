Pauline Joosten uit Willemstad lijsttrekker Moerdijk Lokaal

Versnellen Logistiek Park Moerdijk: provincie stoot neus bij Raad van State

6:00 MOERDIJK - Een poging van de provincie om vaart te krijgen in het sterk vertraagde Logistiek Park Moerdijk (LPM) is mislukt. De Raad van State is niet van plan een uitspraak over een bezwaar te versnellen. Het kan hierdoor nog één tot twee jaar duren voordat er een oordeel is geveld.