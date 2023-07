Paul Dirix wil vaart achter duurzamer Port of Moerdijk: ‘Omgeving heeft daar recht op’

Ervaren Ger Musters stopt noodgedwon­gen als coach: ‘Sta nu voor de belangrijk­ste wedstrijd van m'n leven, die moet ik winnen’

De man die zoveel successen behaalde in het West-Brabantse amateurvoetbal staat nu voor een veel belangrijkere strijd. Vanwege gezondheidsredenen moet Ger Musters (64) noodgedwongen een punt zetten achter zijn rijke trainerscarrière. ,,Maar we staan er positief in. We gaan er vol voor.”