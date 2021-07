Patat wil ik niet meer horen in huize Van den Akker

Kop Roode Vaart in Zevenber­gen: pracht van een bouwplan, maar prijzen ‘domper op de feestvreug­de’

1 juli ZEVENBERGEN - Iedereen in de Moerdijkse politiek is blij dat het bouwplan Kop Roode Vaart in Zevenbergen na een jarenlange aanloop toch van de grond lijkt te komen. Maar raadsfracties maken zich zorgen over de bedragen die kopers straks voor de kleine honderd woningen moeten gaan neertellen.