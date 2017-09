Parochiehuis Klundert gaat eind dit jaar dicht

Het Parochiehuis in Klundert sluit eind dit jaar de deuren. Dat heeft de uitbater van het verenigingsgebouw, Benno Donkers, de acht vaste gebruikers medegedeeld.

Hoogstwaarschijnlijk verhuizen drie verenigingen met Donkers mee naar het cultureel centrum in de voormalige Johannes de Doperkerk. Het gaat om de sociëteit, de vrouwenorganisatie en de bridgeclub.

Vijf andere verenigingen, waaronder ouderenbond KBO, zoeken volgens hem hun heil elders, onder meer in De Niervaert en het Huis van de Wijk in Mauritshof. ,,De huren in het nieuwe centrum liggen iets hoger dan in het Parochiehuis.''

Cultureel centrum

Eigenaar Henk Strootman heeft de voormalige rooms-katholieke kerk aan de Molenstraat verbouwd tot cultureel centrum en als ruimte die wordt verhuurd aan bedrijven voor bijeenkomsten zoals feesten, beurzen, productpresentaties en congressen.

Het complex heeft de naam De Stad Klundert gekregen. De officiële opening is vrijdag 13 oktober.

In de naastgelegen pastorie komt naast het kantoor van Strootman een restaurant met terras. Het restaurant gaat later open dan De Stad Klundert, zegt Donkers. Hij gaat het cultureel centrum runnen samen met Daphne Strootman, dochter van Henk.

,,De voormalige kerk is al een paar keer verhuurd aan bedrijven. Dit wordt voor bedrijfsactiviteiten de grootste ruimte die er is in de gemeente Moerdijk. We kunnen vierhonderd mensen kwijt'', aldus Donkers.

Strootman verklaarde eerder dat hij op termijn het Parochiehuis, dat aan de achterzijde van de kerk ligt, wil slopen om er vijf rijtjeswoningen voor terug te bouwen. Een concreet plan daarvoor is er nog niet, aldus Donkers.

Volgens hem trekken de gebruikers er dus eind december uit, maar gaat het gebouw nog niet helemaal dicht. ,,Er wordt komend jaar nog carnaval gevierd en de KBO heeft er in februari nog een toneeluitvoering.''