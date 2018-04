Panden in Standdaarbuiten en Moerdijk doorzocht op wietplantages

STANDDAARBUITEN/MOERDIJK - Na onderzoek op verschillende adressen heeft de politie maandag twee woningen doorzocht om te controleren of er hennep werd gekweekt. In een woning in Standdaarbuiten en Moerdijk zijn diverse spullen aangetroffen waarmee wiet gekweekt kan worden.

In een woning aan de Groene Slinger in Standdaarbuiten werden er in twee slaapkamers en op zolder drie kweekruimtes ontdekt. Op zolder lagen ook droognetten waarop in totaal 4500 gram aan gedroogde henneptoppen lagen. In totaal werden over de drie ruimtes verspreid 300 wietplanten gekweekt.

De energiemeter bleek gemanipuleerd te zijn. Hierdoor werd de juiste afname niet geregistreerd. In de woning werd verder niemand aangetroffen. De kwekerij is in beslag genomen en ontmanteld.

De woningstichting stopt met de verhuur van de woning en de huidige huurder meldt zich later deze week bij de politie voor een verklaring. Alle inbeslaggenomen spullen en planten worden vernietigd.

Moerdijk