Pakjesboot 12 aangemeerd in haven van Willemstad: kinderen zoeken goudstaven

Politie bijna klaar met onderzoek naar groot speedlab in Zwingel­spaan

14:57 ZWINGELSPAAN/BREDA – De politie is nog een maand bezig, maar dan is het onderzoek naar het grote speedlab aan de Tonsedijk in Zwingelspaan gereed. Dat vertelde officier van justitie Emi Verhoeven-Invankovic maandag in de rechtbank in Breda, waar de zaak voor het eerst voor de rechter kwam.