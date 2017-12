'Pak ook verkeerslawaai langs Helwijk aan'

Vestingshop Willemstad bijna een Winkel van Sinkel

9:53 WILLEMSTAD - Hobbyartikelen, kantoorartikelen, ansichtkaarten, speelgoed, fotoservice, galerie, souvenirs, servicepunt voor pakketten, schoenreparatie, stomerij, kantoor van weekblad De Ster. Plus, niet te vergeten - waar het allemaal mee begonnen is - drukwerk: dat is in Willemstad allemaal onder één dak te vinden.