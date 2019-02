Paard poepje gedaan? Opruimen in Moerdijk!

Dit zijn de laatste bewoners van natuurei­land Tiengeme­ten: ‘Ik had daar nog jaren willen blijven’

7 februari Het verdict was keihard: 'Wonen op Tiengemeten is voor u onmogelijk.' Hugo Schortinghuis (69) - niet de langste, wél de langst wonende bewoner van het natuureiland in het Haringvliet - was er weken van overstuur. Sinds vorige maand woont hij op het vasteland, in Numansdorp. ,,Ik mis het verschrikkelijk.''