Ozb in Moerdijk met 7,6 procent omhoog: huishoudens voelen dat in de portemonnee

Moerdijk op zoek naar inwoners, clubs én onderne­mers die hardst getroffen zijn door prijsstij­gin­gen

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk laat onderzoeken welke inwoners, maar ook verenigingen en bedrijven extra financiële hulp nodig hebben in verband met de recente prijsstijgingen. Die opdracht gaf de gemeenteraad aan het college, al werd er even over getwijfeld of de gemeente wel aan deze vorm van inkomenspolitiek moet doen.

9 december