Overval bij shredderbedrijf in Moerdijk, politie zoekt meerdere verdachten

Raad vraagt om meer slagkracht voor woningbouw buiten Zevenber­gen: ‘Kleine plaatsen niet vergeten’

ZEVENBERGEN - Prima dat een grote wijk als Zevenbergen-Oost van de grond komt, maar een dergelijk groot initiatief mag niet ten koste gaan van woningbouw in kleinere plaatsen in de gemeente Moerdijk. ,,Die mogen we niet vergeten.”

4 februari