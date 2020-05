Overleg over huisvesting arbeidsmigranten in Moerdijk is mislukt

Begraaf­plaats Noordtoren Zevenber­gen nog steeds naamloos: ‘Gebrek aan respect voor overlede­nen en nabestaan­den’

30 april ZEVENBERGEN - Een jaar na de opening heeft begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen nog steeds geen poort, hek of informatiebord. ,,Het bord is in februari besteld, we zijn in afwachting van de levering", meldt een woordvoerder van de gemeente.