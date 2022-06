Overlast bij De Parel stoort Fendertse buurt: ‘Vervelendste is nog dat er handel wordt gedreven’

Drie gewonden in Klundertse woning: ‘Ineens was het muisstil, daarna hoorden we gekerm en huilen’

KLUNDERT - Het bloedige geweldsdrama met gewonden in een rijtjeswoning in het oude centrum van Klundert, heeft grote indruk gemaakt op de buurt. De twee mannen en een vrouw zijn volgens de omgeving vermoedelijk de Poolse bewoners van de huurwoning. Omwonenden hebben geen anderen de woning in of uit zien gaan.

