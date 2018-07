Over vluchtelingen in Zevenbergschen Hoek: 'Kijk, hier op de as zitten die verstekelingen. Levensgevaarlijk!'

Dat mensensmokkel in Europa desondanks een groeiend probleem is en ook Nederland er al last van heeft, erkent Klijs: ,,Deze plek moet geen tweede Calais worden." Chauffeurs opmerkzaam maken, ze vragen om geregeld hun vrachtwagen te checken op verstekelingen, is een van de onderdelen van het ontmoedigingsbeleid.



Je zou verwachten dat internationale chauffeurs daar automatisch alert op zijn, maar dat valt tegen, merkt politieagent Chris Hage. ,,Sommigen zijn er niet van op de hoogte." Voor chauffeur Arno van Oort uit Almeide geldt het tegensgetelde. ,,Ik weet er heel veel van. Heb veel filmpjes gezien op YouTube. Bizar, wat je daar ziet. Waar die gasten zich al niet weten te verbergen!"



Hij klimt uit zijn cabine om aan te wijzen waar zoal: ,,Kijk, hier, op de as. Levensgevaarlijk." Zelf heeft hij gelukkig nooit zoiets meegemaakt, maar wel 'genoeg gezien': ,,Ze verschuilen zich in de bosjes, achter parkeerplaatsen. Hier ook, hoor."



Triest, vindt hij het. ,,Ik begrijp het ergens wel. Zij willen ook geluk. Maar ik kan ze niet helpen. Voor hetzelfde geld draai je de bak in."