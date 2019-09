Over de vestingen, door de polders en dan de oude dorpskern bij Vestingloop Willemstad

Die Vestingloop lijkt een blijvertje te zijn in Willemstad. ,,Vergeet niet dat er zo'n 3500 inwoners zijn en dat hier nu zo'n tweeduizend mensen aan het rennen zijn. Tijdens het lopen zie je zoveel bekenden, dat maakt het echt zo leuk", vervolgt Den Hollander. ,,En iedereen kan meedoen, van jong tot oud." Ook Margriet Schutrups en Lisa van den Berg uit Oud-Beijerland genoten van de ambiance. ,,Want er was veel meer publiek dan vorig jaar. Dat spoort echt aan, net als de muziek en feestjes her en der. Maar het was echt te warm om een betere tijd te lopen dan vorig jaar. Dat had wel gelukt als het een paar graden koeler was."