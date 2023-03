Ouders Langeweg dringen met burgerinitatief aan op schoolbus naar Zevenbergschenhoek

Het plan is inmiddels vervat in een burgerinitiatief met als boodschap: help de kinderen uit Langeweg om veilig van en naar school te komen. Sinds de sluiting van de Mariaschool pendelen de ouders met hun kroost naar het vijf kilometer verderop gelegen Zevenbergschenhoek. Daar is De Hoeksteen door schoolbestuur De Waarden bestempeld als fusieschool.

Leerlingenvervoer wordt pas geregeld als de school op meer dan zes kilometer van Langeweg had gelegen. Nu dat er niet in zit, wenden de ouders zich tot de gemeenteraad voor een oplossing. ,,Het is nu iedere dag puzzelen”, aldus Nanda van Bekhoven, die het initiatief verwoordde. ,,We moeten iedere week een sluitend rijschema maken. Niemand stuurt zijn of haar kinderen met de fiets naar Zevenbergschen Hoek. Langs de provinciale weg is te gevaarlijk, via de Hamseweg betekent de gevaarlijke oversteek bij ons dorp nemen.’’