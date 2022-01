Ouders Kompas teleurgesteld in schoolbestuur: ‘Er is juist wél zicht op nieuwe leerlingen’

Stichting De Waarden wil basisschool Het Kompas in Heijningen sluiten vanwege het geringe leerlingenaantal, maar ouders komen daar fel tegen in het verweer. Ze zamelden intussen ruim 500 handtekeningen in en hebben andere acties in voorbereiding. Een kleine school is juist goed voor de kinderen en is helemaal niet slecht voor de kwaliteit van het onderwijs, vinden ze.